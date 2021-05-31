Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко уже имеет на примете соперника, с которым хотел бы избежать встречи на чемпионате Европы.

"В сборной Украины все хорошо. Работаем над подготовкой к Евро-2020. Для нас хороший показатель, что мы там выступим.

Цитаишвили официально принял гражданство Грузии – он стал чемпионом мира с Украиной

Сборная Италии – отличная команда. Одни из тех, кто может выиграть Евро. Для нас было бы большим успехом выйти из группы, но я бы не хотел встретиться с Италией. У этой команды отличный состав и очень хороший тренер", – отметил Шевченко в эфире Radio Rai.

Напомним, Евро-2020 начнется для "сине-желтых" 13 июня матчем с Нидерландами. Также в группе C сборная Украины сыграет с Австрией и Северной Македонией. Италия же попала в группу A, где соперниками "Скуадры адзурры" станут Швейцария, Турция и Уэльс.

"Что он вообще делает в сборной Украины?": Малиновский и Зинченко не решат всех проблем, или Почему ошибся Трубин