Шевченко назвал матч сборной Украины, который помог ему выиграть "Золотой мяч"

Нынешний наставник сборной Украины Андрей Шевченко вспомнил поединок квалификации ЧМ-2006 против Турции (0:3).

"Матч в Турции по зрелищности и результату считается одним из самых запоминающихся в истории сборной Украины. В Стамбуле всегда непросто играть, хозяева умеют создавать давление на ворота любого противника и держать его в напряжении. Трудно пришлось и нам, но мы выстояли за счет компактности обороны, а сами показали хорошую реализацию контратак.

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Надежную игру продемонстрировал Александр Шовковский, в качестве ассистента проявил себя Андрей Воронин, первый гол за национальную команду забил Олег Гусев. Мне удалось сделать дубль, и эти два мяча до сих пор являются одними из самых запоминающихся в моей карьере.

Дело в том, что этот матч был очень важен в моей победе за "Золотой мяч-2004". В Милане у меня все складывалось неплохо. В 2004 году я второй раз стал лучшим бомбардиром Серии А, команда уверенно выступала в Лиге чемпионов. Успешных выступлений за сборную как раз, наверное, и не хватало.

И здесь команда, которая не была фаворитом группы, уверенно выходит на первое место, а мне удается забить несколько важных мячей. Как раз в это время происходило голосование. Благодарен всем тренерам и игрокам сборной Украины за то, что у меня все так сложилось", – цитирует Шевченко Команда 1.

Напомним, в том матче будущий руководитель национальной команды отметился дублем.

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