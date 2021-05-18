"Сначала было довольно сложно справляться с огромным давлением, но теперь наработал к этому иммунитет. Я балансирую собственные эмоции. Когда матч уже проигран, всегда нужно понять, почему это произошло. Работа над ошибками – лучшее лекарство от бессонных ночей.

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Лучший матч во главе сборной? Получил много положительных отзывов и аплодисментов после нашей победы над Португалией. Я также остался доволен этим матчем, потому что команда сыграла хорошо и добилась важной цели, выиграв решающий поединок группы у хорошего соперника, в составе которого выступает один из лучших игроков всех времен – Криштиану Роналду.

Я не смотрю на результат. Для меня самое главное – это качество игры, ее составляющая. Выполнили игроки поставленные задачи или нет? Могли ли они сыграть лучше? Конечно, всегда бывают трудные моменты. Без них футбола не существует. В то же время я горжусь тем, что мои игроки всегда борются до конца. У нас есть команда, которая прогрессирует. Уверен, что мы движемся в правильном направлении", – цитирует Шевченко FootBoom со ссылкой на World Soccer.

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