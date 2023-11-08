Легенда украинского футбола Андрей Шевченко выделил лучшего из украинских футболистов, с которым выступал бок о бок.

"Лучший украинский игрок, с которым я играл? Это самый легкий вопрос, который вы могли мне задать – Сергей Ребров. Сомнений нет", – ответил Шевченко на вопрос одного из подписчиков Football Italia.

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Напомним, что Шевченко и Ребров в начале карьеры зажигали в Динамо, сделав "бело-синих" грозной силой в Европе. Так, киевляне с этими нападающими добирались до полуфиналов Лиги чемпионов сезона 1998/99.

Позже Шевченко и Ребров были в составе сборной Украины, которая добралась до 1/4 финала ЧМ-2006. Уже в статусе тренеров оба возглавляли сборную Украины – Сергей Станиславович сейчас является действующим наставником "сине-желтых".

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