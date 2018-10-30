Шевченко назвал легионеров, которые получат вызов в сборную Украины на матч против Словакии

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко определился с украинскими легионерами, которых возьмет на матчи против Словакии и Турции.

В список легионеров на этот раз вошли девять футболистов. Это те же исполнители, которые были вызваны и на предыдущий сбор, за исключением травмированных Андрея Ярмоленко и Артема Кравца, сообщает официальный сайт ФФУ.

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На матч против Словакии в Лиге наций в расположение сборной прибудут следующие игроки: Андрей Лунин (Леганес, Испания), Евгений Коноплянка (Шальке, Германия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Руслан Малиновский (Генк, Бельгия), Роман Яремчук, Игорь Пластун (оба – Гент, Бельгия), Евгений Макаренко (Андерлехт, Бельгия), Василий Кравец (Луго, Испания), Иван Петряк (Ференцварош, Венгрия).

Соберется национальная команда в Киеве 12 ноября.

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