Шевченко назвал качества нынешнего Милана, которые могут позволить выйти в финал Лиги чемпионов
11:22 - Читати українською
Легенда Милана Андрей Шевченко поделился мыслями относительно нынешнего уровня "россонери".
"Мне нравится этот коллектив. Они все играют друг за друга. Я замечаю это, особенно в трудные моменты. Кроме того, есть качественные игроки, они могут решить или перевернуть судьбу матча.
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Сегодняшний Милан умеет страдать и умеет бороться, умеет замараться, если нужно. Кроме того, хорошо видна рука тренера и клуба", – поделился Шевченко в комментарии TMW.
К слову, уже сегодня Милан сыграет с Интером в первом полуфинале Лиги чемпионов, начало в 22:00. Ответный матч запланирован на 16 мая.
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