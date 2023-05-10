"Мне нравится этот коллектив. Они все играют друг за друга. Я замечаю это, особенно в трудные моменты. Кроме того, есть качественные игроки, они могут решить или перевернуть судьбу матча.

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Сегодняшний Милан умеет страдать и умеет бороться, умеет замараться, если нужно. Кроме того, хорошо видна рука тренера и клуба", – поделился Шевченко в комментарии TMW.

К слову, уже сегодня Милан сыграет с Интером в первом полуфинале Лиги чемпионов, начало в 22:00. Ответный матч запланирован на 16 мая.

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