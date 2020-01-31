Шевченко назвал главные критерии выбора игроков на контрольные матчи против Франции и Польши

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко выделил свои приоритеты для определения состава команды.

"Мы очень зависимы от игроков, от их формы, состояния здоровья. Надо дождаться конца марта, это сложное для Украины время, посмотреть, не будет ли травм, в какой форме будут наши сборники, и тогда определяться с тем, кого мы будем выбирать в состав.

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Успеем ли мы посмотреть матчи Нидерландов, Австрии и четвертого потенциального соперника на Евро? Мы имеем достаточно тренеров для того, чтобы разделиться и посетить все интересные нам поединки, с этим проблем не будет", – подчеркнул Шевченко в комментарии официальному сайту УАФ.

Сборная Украины проведет два товарищеских матча на весенних сборах – 27 марта "сине-желтые" сыграют с Францией, а 31 марта с Польшей.

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