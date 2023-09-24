"Трубин – большой талант, но он еще слишком молод как для голкипера. Одна не очень удачная игра (против Зальцбурга в Лиге чемпионов, – прим.) не изменит мое мнение о нем.

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При таких обстоятельствах самое важное – правильно реагировать и ежедневно самоотверженно работать. И он это сделает.

Бенфика – очень хороший клуб с богатыми традициями, который развивает игроков. Возможно, он сыграл не лучшим образом против Зальцбурга, но у него есть большой потенциал, чтобы зайти очень далеко. Я действительно верю в его успех в Бенфике", – сказал Шевченко в комментарии A Bola.

Напомним, после перехода из Шахтера Трубин уже дважды сыграл за Бенфику: 16 сентября Анатолий с победы дебютировал в чемпионате Португалии против Визелы (2:1), а 20 сентября в Лиге чемпионов стал соучастником поражения от Зальцбурга (0:2), привезя уже на 2-й минуте пенальти в свои ворота.

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