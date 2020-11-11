Наставник сборной Украины Андрей Шевченко признался, каких трудностей ожидает перед товарищеским матчем с Польшей и поединками Лиги наций.

"У нас есть проблема на правом фланге. Будем искать варианты и возможности. Посмотрим, возможно, попробуем кому-то поменять позиции.

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Хорошо, что сегодня будет доступно шесть замен. Это даст нам возможность варьировать состав и выпускать свежих игроков, когда это понадобится", – сказал Шевченко в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, уже сегодня сборная Украины на выезде сыграет товарищеский матч против Польши. Начало в 21:45 по киевскому времени.

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