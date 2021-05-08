Шевченко назвал форварда из Серии А, который похож на него по стилю игры
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко выделил лучших игроков Милана, которые поразили его своим талантом.
"Через Милан прошли великие спортсмены. Однажды был тест на скорость на 40 метров. Я был впечатлен временем Паоло Мальдини, который пробежал быстрее всех.
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Мне очень понравился Кака за его способность ускоряться, когда он получал мяч спиной к воротам. Когда он оказывался перед линией защиты, у него всегда хватало хладнокровия, чтобы осмотреться и сделать правильную передачу. В этом был его феномен.
Руй Кошта выделялся, потом у нас был Пирло, который отдает тебе мяч на 40 метров. У Сержиньо и Кафу были кроссы. У нас было много талантов, которые помогали форвардам. Сейчас в серии А есть форвард, который похож на меня – Белотти", – цитирует Шевченко Sky Sports.
Напомним, 27-летний нападающий сборной Италии Андреа Белотти защищает цвета Торино и ранее неоднократно называл своим главным кумиром именно Шевченко.
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