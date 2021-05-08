"Через Милан прошли великие спортсмены. Однажды был тест на скорость на 40 метров. Я был впечатлен временем Паоло Мальдини, который пробежал быстрее всех.

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Мне очень понравился Кака за его способность ускоряться, когда он получал мяч спиной к воротам. Когда он оказывался перед линией защиты, у него всегда хватало хладнокровия, чтобы осмотреться и сделать правильную передачу. В этом был его феномен.

Руй Кошта выделялся, потом у нас был Пирло, который отдает тебе мяч на 40 метров. У Сержиньо и Кафу были кроссы. У нас было много талантов, которые помогали форвардам. Сейчас в серии А есть форвард, который похож на меня – Белотти", – цитирует Шевченко Sky Sports.

Напомним, 27-летний нападающий сборной Италии Андреа Белотти защищает цвета Торино и ранее неоднократно называл своим главным кумиром именно Шевченко.

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