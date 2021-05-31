"Австрия – хорошая сборная, но Северная Македония тоже неплохая. Нидерланды – фавориты, но нет сборных, с которыми легко играть.

Шевченко назвал сборную, с которой не хотел бы встретиться на Евро-2020

Мы всегда будем далеко от дома, в то время как Нидерланды сыграют при своих фанатах. У них не будет ван Дейка, но они очень сильны. За Австрию играют футболисты из топ-клубов", – отметил Шевченко в эфире Radio Rai.

Добавим, что три поединка групповой стадии Евро-2020 "оранжевые" проведут на домашнем стадионе в Амстердаме. Напомним, Евро-2020 начнется для "сине-желтых" 13 июня матчем с Нидерландами. Также в группе C сборная Украины сыграет с Австрией и Северной Македонией.

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