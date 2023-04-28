Легенда украинского футбола Андрей Шевченко высказался об участии Милана в полуфинале самого престижного евротурнира.

– Сможет ли Милан победить Интер, как в 2003 году? Кто может стать Шевченко этой команды?

– Безусловно. Милан может повторить историю. Определяющим игроком может стать Рафаэл Леау, Сандро Тонали или Оливье Жиру. У Милана есть игроки, очень хорошо играющие в этом сезоне. Браим Диас и Тео Эрнандес также проводят отличный сезон.

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– Финал примет Стамбул. Вы верите в судьбу?

– Милан уже сводил счеты с Ливерпулем в 2007 году в Афинах. Я хотел бы увидеть Милан в финале, это было бы исполнением мечты для всех.

– Приятно было бы увидеть Милан в финале против Анчелотти?

– Оба полуфинала хорошие, в том числе Реал – Манчестер Сити. Конечно, увидеть бывшего тренера Милана в финале против Милана было бы хорошо. Карло – отличный тренер. Посмотрим, – цитирует Шевченко AllMilan.it.

Напомним, в сезоне 2002/03 миланские команды тоже играли в 1/2 ЛЧ. В финал прошли "россонери" благодаря голу украинца на выезде. Тогда в серии пенальти удалось обыграть Ювентус и выиграть трофей.

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