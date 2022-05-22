ПСЖ досрочно стал чемпионом Франции, но только вчера – после последнего матча – триумфаторы получили свои призы. Вручал их Андрей Шевченко.

Мбаппе стал лучшим бомбардиром и ассистентом чемпионата Франции – видео упаковки призов

Шева с флажком Украины на груди лично поздравлял всех звезд от Килиана Мбаппе и Лионеля Месси до Серхио Рамоса и Марко Верратти.

ПСЖ в десятый раз оформил чемпионство, а в последнем туре разгромил Метц. Париж вчера отметил еще одну победу – Мбаппе переподписал контракт.