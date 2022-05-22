Шевченко наградил Мбаппе, Месси и других звезд ПСЖ
12:12 - Читати українською
Андрея Шевченко пригласили на церемонию награждения чемпионов Франции.
ПСЖ досрочно стал чемпионом Франции, но только вчера – после последнего матча – триумфаторы получили свои призы. Вручал их Андрей Шевченко.
Мбаппе стал лучшим бомбардиром и ассистентом чемпионата Франции – видео упаковки призов
Шева с флажком Украины на груди лично поздравлял всех звезд от Килиана Мбаппе и Лионеля Месси до Серхио Рамоса и Марко Верратти.
ПСЖ в десятый раз оформил чемпионство, а в последнем туре разгромил Метц. Париж вчера отметил еще одну победу – Мбаппе переподписал контракт.
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