"Не очень хорошая новость, Евгений Коноплянка получил травму. Пожелаем ему скорейшего выздоровления в клубе. Надеемся, что он подготовится уже к финальной части чемпионата Европы. Мы будем этого ждать.

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Такой календарь в три игры был впервые, очень тяжелый и напряженный период. У нас практически не было возможности готовить команду. Мы собрались в понедельник и во вторник уже улетели во Францию. Вернулись сюда, времени было очень мало на подготовку. Каждый игрок для нас на вес золота, но у нас достаточно исполнителей на сегодняшний матч. Перед нами стоит только задача побеждать, другого выхода нет.

Как игрок, я много играл против казахов, я знаю характер этой команды. Она никогда не сдастся и будет бороться до конца. У них есть задача приехать сюда и дать нам бой. Они выйдут и будут бороться, сражаться и не давать нам играть. Нам нужно реализовывать свои моменты.

Я не позволяю долго переживать и сам стараюсь скорее забывать негативные результаты. Надо смотреть и двигаться вперед, в нашей группе еще все открыто. Надо настроиться и хорошо сыграть последний матч этого цикла", – сказал Шевченко в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, в марте сборная Украины уже провела два матча квалификации на ЧМ-2022 – против Франции и Финляндии. Оба завершились ничьей 1:1. Сегодня команду Андрея Шевченко ожидает поединок с Казахстаном. Начало встречи в 21:45.

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