Шевченко на зубочистках показывает Суркису, почему Динамо позорно проиграло Челси – забавный кадр

Президент Динамо Игорь Суркис и главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко смешно попали в кадр во время трансляции матча между Динамо и Челси.

Во время матча Динамо – Челси (0:5) произошел эпизод, который заставил улыбнуться болельщиков. Камера поймала забавный кадр Игоря Суркиса и Андрея Шевченко.

Динамо – Челси – 0:5 – видео голов и обзор матча

Главный тренер сборной Украины что-то показывал президенту Динамо с помощью зубочисток на столе, а тот просто внимательно смотрел.

Болельщики Динамо уже иронизируют по этому поводу: "Шевченко в вип-ложе зубочистками преподает Суркису ЭТО, Сарри в блокноте весь матч писал ЭТО, болельщики уже про ЭТО давно кричат – Хацкевича в отставку!"