"Сегодня мы отмечаем 34-й День Независимости Украины. Прежде всего мы благодарим наших защитников и защитниц, героев и героинь, которые ежедневно добывают нашу независимость на поле боя. Спасибо нашим международным партнерам, которые отстаивают мир в Украине.

В трудные времена для нашей страны очень важна вовлеченность каждого украинца в мире к нашей общей идее. Важным является ощущение своей полной принадлежности к великой украинской нации и ответственность за ее будущее.

Сегодня, во время многолетней войны, мы доказали, что способны не просто выстоять. В самые тяжелые времена для страны – мы развиваемся, запускаем новые проекты, реформируем. Закладываем фундамент для будущего. Это и есть независимость – труд и развитие, даже в сложных условиях.



За моей спиной – НСК Олимпийский. Вход на стадион пока закрыт. И мы уверены – наступит день, когда наша сборная проведет свой домашний матч и действительно дома.



И будет 35-й наш День Независимости, и 36-й, и все последующие. Украина – навсегда. И каждый день мы будем становиться только сильнее. Украина – превыше ВСЕГО! Слава Украине!" – сказал Шевченко на видео.

