Шевченко: Мы не натурализуем игроков для сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал ситуацию с натурализацией иностранцев.

"Мы не натурализуем игроков. Если появляется игрок, принявший украинское гражданство, и его уровень игры соответствует уровню сборной, то он наравне со всеми может рассчитывать на вызов. Я работаю с футболистами, имеющими украинские паспорта. Остальные решения – дело самих футболистов.

Не Ярмоленко или Марлос и даже не Малиновский – самый опасный наш игрок не нужен сборной Украины, и это печально

Мы проведём только 8 официальных поединков, это уже, кажется, рекордное число за сезон, если не принимать во внимание годы участия Украины в финальных стадиях чемпионатов мира и Европы. Поэтому мы очень взвешенно подойдём к выбору товарищеских матчей в те даты, которые предоставит УЕФА", – цитирует Шевченко УНИАН.