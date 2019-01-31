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Шевченко: Мы не натурализуем игроков для сборной Украины

31 января 16:02 449 Читати українською
Шевченко: Мы не натурализуем игроков для сборной Украины
Андрей Шевченко / Футбол 24

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал ситуацию с натурализацией иностранцев.

"Мы не натурализуем игроков. Если появляется игрок, принявший украинское гражданство, и его уровень игры соответствует уровню сборной, то он наравне со всеми может рассчитывать на вызов. Я работаю с футболистами, имеющими украинские паспорта. Остальные решения – дело самих футболистов.

Не Ярмоленко или Марлос и даже не Малиновский – самый опасный наш игрок не нужен сборной Украины, и это печально

Мы проведём только 8 официальных поединков, это уже, кажется, рекордное число за сезон, если не принимать во внимание годы участия Украины в финальных стадиях чемпионатов мира и Европы. Поэтому мы очень взвешенно подойдём к выбору товарищеских матчей в те даты, которые предоставит УЕФА", – цитирует Шевченко УНИАН.

Теги
Сборная Украины Украина Украина Натурализация легионеров для сборной Украины Андрей Шевченко Андрей Шевченко
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