"Давая свое согласие, Андрей Шевченко, конечно, очень рискует. И не только потому, что за последние годы "Кадра" уже не демонстрирует высокого класса. Главное, что у Шевченко будет очень мало времени как для подготовки, так и просто для знакомства со сборной. А на кону – путевка в финальную часть чемпионата мира.

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Кстати, поймал себя во мысли, что поляки, останавливая свой выбор на Андрее Шевченко, вспомнили, что он не фартовый для сборной России, учитывая его курьезный гол, забитый в Москве в 1999 году в квалификационном раунде Евро-2000. Ведь в конце марта именно с россиянами полякам придется выяснять отношения в плей-офф ЧМ-2022. И, учитывая реалии, Шевченко в случае успеха в Москве может стать героем сразу двух стран.

Но Шевченко придется в экстремальном порядке найти ответы на несколько важных вопросов. В первую очередь, на какой тактической схеме остановить свой выбор. Ранее поляки делали ставку на 4-4-2, при предыдущем наставнике Паулу Соузе – 3-5-2, а Шевченко в сборной Украины чаще всего использовал 4-3-3.

Во-вторых, как быстро он найдет общий язык с капитаном поляков Робертом Левандовски? В-третьих, нельзя игнорировать психологический фактор. Польские футболисты очень уязвимы, когда их критикуют, нужен особый подход. И если здесь случится сбой, то проблем с мотивацией не избежать. Конечно, Андрей Шевченко очень рискует, и все же очень хочется, чтобы в марте у него получилось", – отметил Блавацкий в комментарии meta-ratings.

Ранее сообщалось, что сборная Польши объявит имя нового наставника 31 января, а Шевченко выигрывает конкуренцию у другого претендента на должность – Адама Навалки.

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