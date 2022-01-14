Главный тренер Дженоа Андрей Шевченко может остаться в своей должности до матча 22-го тура Серии А с Фиорентиной, сообщает Tuttomercatoweb.

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Боссы "грифонов" вдохновились достойной игрой команды в кубковом матче с Миланом (1:3) и, несмотря на поражение, рассматривают вариант дальнейшего сотрудничества с украинским специалистом. Также на их решение влияет близость матча с Фиорентиной в понедельник, 17 января. Окончательное решение о будущем Шевченко в Дженоа будет принято в ближайшее время.

К слову, главным претендентом на должность наставника "грифонов" в случае увольнения украинца является Бруно Лаббадия.

Напомним, после 21-го тура Дженоа занимает в турнирной таблице Серии А предпоследнюю строчку, имея в своем активе 12 очков.

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