Представители сборной Украины уже разговаривали с форвардом Коньяспора Артемом Кравцом и полузащитником АЕКа Евгением Шаховым, сообщает журналист Игорь Цыганик в своей программе Цыганик Live.

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Если Артем и Евгений смогут быстро получить отрицательные тесты на COVID-19, то смогут приобщиться к "сине-желтым" перед спаррингом против сборной Франции, который запланирован на 7 октября.

Напомним, ряд ключевых игроков сборной Украины травмированы, футболисты Шахтера не присоединились к команде Шевченко из-за вспышки коронавируса в команде.

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