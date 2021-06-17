"У меня всегда была связь со сборной. Еще в 2012 году тогдашний президент ФФУ Анатолий Коньков предлагал возглавить сборную. На тот момент я понимал, что нет ни опыта, ни образования, и сам я чувствовал, что не готов, поэтому отказался.

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Потом я закончил тренерские курсы. Когда во второй раз предложили войти в штаб сборной, команда уже готовилась к Евро-2016. Это был для меня замечательный шанс помочь сборной и получить опыт, поэтому я с удовольствием согласился. Моя задача была помочь команде в пределах видения развития сборной, заложенного Фоменко. Я тогда не рассматривал себя заменой главному тренеру. Но амбиция такая, конечно, была.

У меня было четкое понимание, какой я хочу видеть сборную. Мы изложили свое видение развития сборной, предложили стратегию, и нам дали зеленый свет на изменения. Могу сказать, что со дня, когда мы взяли команду, и по сей день мы не изменили этого плана и придерживаемся всего того, о чем мы договаривались. Я доверяю моему тренерскому штабу как себе. Считаю, что собрал команду единомышленников", – цитирует Шевченко forbes.ua.

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