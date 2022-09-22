"Это случилось в день финала Лиги чемпионов между Валенсией и Баварией на Сан-Сиро. Флорентино сел рядом со мной и предложил за Шевченко 110 миллиардов лир (55 миллионов евро – прим.).

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Он сказал: "Если вы не продадите его, я поеду в Турин во второй половине дня и заберу Зидана". Я позвонил Сильвио Берлускони, но президент отказался продавать Шевченко", – цитирует Галлиани Football Italia.

К слову, Реалу таки удалось договориться о покупке Зинедина Зидана. Летом 2001 года француз перебрался в Мадрид за 77,5 млн евро, что на тот момент стало трансферным рекордом мира.

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