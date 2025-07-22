Вотфорд на своем официальном сайте объявил о продлении контрактов с 12 игроками. Среди них оказался нападающий Кристиан Шевченко, сын президента УАФ Андрея Шевченко.

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Он подписал новое соглашение по схеме 1+1. В прошлом сезоне он забил за молодежную команду "желто-черных" 11 голов и отдал 8 результативных передач.

Сайт Уотфорда характеризует 18-летнего Шевченко-младшего как "быстрого, энергичного и вездесущего нападающего".

Отметим, что лишь четверо из этих 12 игроков продлили контракты по схеме 1+1. Остальные 8 футболистов получили соглашения по схеме 2+1.

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