"Конечно, быть вызванным в сборную Украины – это всегда честь. Я с нетерпением жду будущих возможностей и жду возможности встретиться со своими партнерами и тренерами.

Сын Шевченко официально получил дебютный вызов в сборную Украины – он мог выступать за Англию или США

Сделаю все возможное, чтобы помочь команде в будущих матчах и принести радость нашей стране. Слава Украине", – сказал 17-летний Шевченко в комментарии Tribuna.

Напомним, вингер выступает в системе Уотфорда и имел альтернативы для международной карьеры – Англия и США. Главный тренер сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко вызвал сына Андрея Шевченко на матчи элит-раунда отбора Евро-2024, которые состоятся 20-26 марта.

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