Президент УАФ Андрей Шевченко, а также игроки сборной Украины поздравили боксера Александра Усика с получением звания абсолютного чемпиона мира.

В субботу, 19 июля, украинский боксер Александр Усик во второй раз победил британца Даниэля Дюбуа и стал обладателем всех престижных поясов в супертяжелом весе. На это событие отреагировал президент УАФ Андрей Шевченко, который лично присутствовал на поединке.

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"Спасибо легенде Усику и поздравляю с очередной блестящей победой", – написал Шевченко в своем Instagram.

Вратарь мадридского Реала Андрей Лунин кроме Усика поздравил также украинца Даниэля Лапина, который в андеркарде одолел британца Льюиса Эдмондсона.

"Усик и Даниэль Лапин наши чемпионы. Гордимся вами!!! Какой вечер, какие эмоции".

Украинский вратарь Бенфики прокомментировал победу Усика словами боксера с пресс-конференции "Don`t push the horses", которые стали мемом.

Напомним, Александр Усик в третий раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира. В 2023 году боксер подписал контракт с житомирским Полесьем.