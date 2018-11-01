toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Сборная Украины
КУБОК УКРАИНЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ

Шевченко конфликтовал с Рианчо в сборной Украины, – СМИ

31 октября 13:42 370 Читати українською
Шевченко конфликтовал с Рианчо в сборной Украины, – СМИ
Шевченко и Рианчо / фото: Украинский интерес

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко побил горшки с Раулем Рианчо во время работы испанца в тренерском штабе "сине-желтых".

Ведущие шоу "ТаТоТаке" сообщили, что наставник "сине-желтых" Андрей Шевченко поссорился с ассистентом Раулем Рианчо, когда тот работал в национальной команде.

Шевченко назвал легионеров, которые получат вызов в сборную Украины на матч против Словакии

Отмечается, что причиной конфликта стало то, что в конце квалфикации к ЧМ-2018 Рианчо, который занимался тренировочным процессом в сборной Украины, начал рассказывать игрокам, как им правильно играть. Это, очевидно, не понравилось главному тренеру и между ними возник конфликт.

После этого Риано покинул тренерский штаб "сине-желтых" и присоединился к московскому Спартаку, который он сейчас возглавляет после увольнения из команды Массимо Карреры.

Леоненко: Рианчо – "пустышка", как и Сергей Ребров, испанец ненадолго задержится в Спартаке

Теги
Сборная Украины Рауль Рианчо Рауль Рианчо Андрей Шевченко Андрей Шевченко
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
час
:
53
мин
Манчестер Сити
21:45
Фулхэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук