Шевченко конфликтовал с Рианчо в сборной Украины, – СМИ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко побил горшки с Раулем Рианчо во время работы испанца в тренерском штабе "сине-желтых".

Ведущие шоу "ТаТоТаке" сообщили, что наставник "сине-желтых" Андрей Шевченко поссорился с ассистентом Раулем Рианчо, когда тот работал в национальной команде.

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Отмечается, что причиной конфликта стало то, что в конце квалфикации к ЧМ-2018 Рианчо, который занимался тренировочным процессом в сборной Украины, начал рассказывать игрокам, как им правильно играть. Это, очевидно, не понравилось главному тренеру и между ними возник конфликт.

После этого Риано покинул тренерский штаб "сине-желтых" и присоединился к московскому Спартаку, который он сейчас возглавляет после увольнения из команды Массимо Карреры.

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