"Прежде всего, сейчас не момент вообще обсуждать это. Самое главное для нас – все сделать для того, чтобы наши военные защищали нашу страну. Сегодня все внимание и все средства должны быть направлены только на защиту нашей страны.

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Да, это большой удар по украинскому футболу, по инфраструктуре нашей страны. Много людей погибло. Сейчас говорить о футболе очень тяжело. Я не вижу серьезных аргументов, чтобы даже это обсуждать.

Важный момент – что дали возможность нашим спортсменам уехать. Я так понимаю, сборная Украины будет собираться, у нее важный матч в июне, и она должна к этому подготовиться. И попробовать на футбольном поле добыть путевку на ЧМ. У ребят будет возможность это сделать, у них огромное желание это сделать. Они понимают прекрасно, что они будут играть для всей страны. И эта игра важна для всех нас. Независимо от результата мы будем гордиться нашими ребятами, которые выйдут на футбольное поле в столь трудный момент и попытаются сделать все, чтобы завоевать эту путевку.

Конечно, я верю в победу. У нас нет другого пути. Это наша земля, это наш дом. Мы защищаем свою землю. У нас нет другого пути, мы обязательно победим. Я очень хочу, чтобы настал день нашей победы", – сказал Шевченко в интервью Дмитрию Гордону.

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