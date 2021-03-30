"В 2012 году Ярославский ушел и, я так понимаю, продал клуб. Пришел новый функционер. И это была трагедия, что произошло с командой. Я помню Металлист. Серьезный клуб с хорошими игроками, с амбициями.

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Я рад. Слышу хорошие новости. Александр Ярославский возвращается. Думаю, это пойдет только на пользу украинскому футболу, Харькову. Сборная Украины очень много игр проводила в Харькове. Мы чувствовали, насколько не хватает настоящего европейского футбола Харькову. Это прекрасный город с великолепной инфраструктурой, с хорошим стадионом, с огромными традициями.

Я рад, что Ярославский вернулся. Смотря даже его интервью, я вижу, что в нем вспыхнул огонек вернуть прежде всего городу, людям мечту. Каждый из них соскучился по нему. Это очень хорошо, приветствую это. И всячески буду поддерживать всегда такие инициативы", – сказал Шевченко в интервью Игорю Цыганыку.

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