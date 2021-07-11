Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в очередной раз ответил на вопрос относительно своего будущего.

"Работа в клубе – это то, над чем я размышляю. Я отработал 5 лет со сборной Украины, теперь нужно спокойно обдумать наше будущее. Я бы хотел работать в клубе.

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Вы часто видите хорошую версию тренера Андрея Шевченко, но злого лучше не знать. В такой работе иногда приходится быть другим", – цитирует Шевченко Milan Reports со ссылкой на Sky Sports.

Напомним, Андрей возглавил "сине-желтых" в июле 2016-го, его контракт рассчитан до конца 2022 года.

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