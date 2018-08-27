Шевченко: Я никому не гарантирую места в составе сборной Украины, национальная команда – не клуб

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о том, какой видит национальную команду.

"Команда должна уметь все: держать мяч, хорошо обороняться, уметь использовать пространство, то есть порой играть на контратаках. Играть только на контратаках и отбиваться – это футбол в никуда, он ни к чему не приведет. В этот футбол я не вижу смысла даже пытаться играть.

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Для меня сейчас главное результат. Мы два года перестраивали команду, вводили новых игроков, поставили определенную стратегию, структуру игры команды. Для меня главное – попасть на чемпионат Европы, это задача номер один. Если мы попадем на чемпионат Европы, я выполнил свою задачу. Если нет – не выполнил.

Если футболист приехал в сборную просто поиграть в футбол – его не будет в моей команде. Для меня – это главная философия.

Я никому не гарантирую места в составе. Это футбол, это нормально. Сборная – не клуб. У футболистов нет контракта со сборной. У них должно быть желание приезжать, помогать, играть для своих зрителей, желание должно исходить от сердца, а не от контракта. Жду от футболистов 100% самоотдачи", – рассказал Шевченко программе Профутбол.

Напомним, матч Лиги наций Чехия – Украина состоится 6 сентября, начало игры в 21:45 по киевскому времени.

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