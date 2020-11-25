"Швейцария – Украина 3:0. Я не буду комментировать решение УЕФА. Я лишь хочу поблагодарить тренерский штаб, медицинский персонал сборной, всех работников Ассоциации за проявленный высокий профессионализм.

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Я благодарю всех футболистов команды за то, что они, несмотря на чрезвычайно сложные обстоятельства, отдали все силы на поле и продолжали бороться. Также я бесконечно благодарен нашим болельщикам за вашу поддержку и единство с командой в это трудное для всех время. Мы не отвечаем за этот результат", – написал Шевченко в своем Facebook.

Заметим, УАФ уже заявила, что будет обжаловать решение УЕФА в Лозанне. К слову, это постановление означает, что сборная Украины вылетает из высшего дивизиона Лиги наций (А), заняв последнее место в группе со Швейцарией, Германией и Испанией. В следующем сезоне "сине-желтые" будут выступать в дивизионе В.

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