Бывший тренер и игрок сборной Украины Андрей Шевченко пытается хотя бы дистанционно поддержать Родину в войне против России.

– Сейчас я нахожусь в Лондоне, но моя семья, мама, сестра, близкие, мой народ – все находятся в Украине, поэтому я очень переживаю.

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– Вы звонили по телефону родным? Где они?

– Мои мама и сестра под Киевом, все нормально, но то, что происходит – это ужас. Я хочу сказать слова поддержки и благодарности нашей украинской доблестной армии, президенту, нашим людям, которые сегодня защищают нашу страну, отстаивают наши интересы и делают все для того, чтобы мы выстояли. Вы – мои герои, я горжусь своей страной, горжусь своими людьми.

– У вас есть возможность помочь ВСУ в борьбе с оккупантом?

– Я здесь, в Лондоне, здесь проходит много протестов. Мы общаемся здесь на уровне правительства, чтобы организовать помощь, которая нужна нашей армии, нашим людям, чтобы сделать все возможное, – сказал Шевченко в комментарии ТСН.

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