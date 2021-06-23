"После матча с Северной Македонией был очень серьезный разговор у тренерского штаба с футболистами. Очень жесткий разговор. Шевченко пытался достучаться до футболистов.

Украина выйдет в плей-офф Евро-2020 – Gracenote посчитал шансы команды Шевченко

Наши лидеры Малиновский и Зинченко не играют на то, что ожидали. Устали? Не едьте. Если вы устали, то лучше не езжайте. Скажите, что устали. Есть претензии. Цыганков тренировался пять раз за весь сбор. Может, 10 раз. В какой форме он может быть?

Тренерский штаб имеет огромные претензии к Малиновскому. Ярмоленко дает максимум, который может дать. Он год не играл в футбол. Не подумайте, я не хочу хвалить, потому что и он сыграл не лучшую свою игру. Цыганков против Северной Македонии вышел неуверенно, и против Австрии также сыграл очень неуверенно. Заметно, что человек не в форме. Цыганков разочаровал.

Миколенко сыграл неуверенную первую игру, повозили его там – и он третью игру не может найти себя. Возможно, уровень другой, и ему надо привыкать. Он растерялся. Такое впечатление, что наши футболисты не готовы к этому уровню", – заявил журналист в программе Цыганык Live.

Напомним, сборная Украины минимально уступила Австрии (0:1) и заняла третье место в группе C. Впрочем, для команды Шевченко еще не все потеряно, поскольку "сине-желтые" могут стать одной из четырех лучших сборных, занявших 3 место в своей группе.

Винен не тільки Шевченко: тіньовий антигерой збірної України, про якого всі забули, і мораль від Блохіна