"Запомнился сам дух сборной, что ты делаешь что-нибудь "вау". Я полностью понимал, что это временная работа, и не буду сидеть там вечно. Мне просто нравилось быть частью этой команды. ‎Шевченко имел три железных правила в сборной. Первое – уважать дисциплину и график. Никто не должен опаздывать. ‎‎Во-вторых, ‎‎все должны быть одеты в едином стиле. ‎Третье – правило общения. Во время обедов никому не разрешалось включать телефоны, должно было быть живое общение друг с другом. ‎Не знаю, как это сейчас, но это многое дало сборной.‎

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‎Шевченко, как молодой тренер, много времени проводил на поле, он был близок с каждым из игроков. В то время все отмечали особую атмосферу. Мы с Шевой были не так близки до работы в сборной, у него есть своя жизнь, у меня своя. Но за эти 6 лет в команде я словно вернулся в школьное прошлое.‎

Говорят, Шевченко был мотиватором, а решение принимал Тассотти... Нет, у каждого были свои функции. Шева, возможно, принес такую ​​историю, которую имел Блохин. У Блохина был Альтман, дававший свои нагрузки, Баль отвечал за свое направление, Кузнецов ставил оборонительную игру. Это обычная практика. Шевченко совещался со всеми, но окончательные решения принимал сам", – рассказал Васильков в интервью Fanday.

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