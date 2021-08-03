Тренерский штаб сборной Украины готовился к футбольной лотерее в матче 1/8 Евро со сборной Швеции.

Андрей Шевченко выбрал пятерку исполнителей, которые бы понадобились без триумфального удара Довбика. Списком поделился журналист Игорь Цыганык в программе ЦиганикLIVE.

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Четверо пенальтистов выглядели "железно" – Зинченко, Малиновский, Цыганков и Безус. По пятому оставались вопросы, поскольку штаб выбирал между неопытными Довбиком и Забарным. 18-летний защитник Динамо прекрасно исполнял пенальти на тренировках, что давало ему хорошие шансы неожиданно появиться в лотерее.

Напомним, гол Довбика позволил победить шведов еще в экстратайме, а в четвертьфинале с Англией украинцам уже было не до пенальти – поражение 0:4.

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