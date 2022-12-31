"Я познакомился с Шевой на матче легенд Милана. Прекрасный человек, настоящий чемпион. Вместе с ним мой добрый друг Тассотти, с которым мы играли на правом фланге Милана. Это люди, которые заслуживают максимального доверия. Да, будет сложно, но они разбираются в футболе. Клуб должен помочь им. Нужны качественные игроки, чтобы спастись. Но достаточно закрыть несколько проблемных позиций – ничего грандиозного.

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Меня поразили вежливость Шевченко, его сдержанность, уверенность в том, что он говорит. Вспоминается Анчелотти. Сначала говорили, что он слишком хорош, слишком джентльмен, чтобы тренировать. Карло показал, что можно быть спокойным и выигрывать.

В футболе много давления, покоя часто не хватает. Шева и Тассотти могут его дать. Мауро – невероятный, он мог быть главным в любой команде. Надеюсь, что вскоре результаты Дженоа наладятся", – приводит слова Эранио Telegram-канал Гранде Шева со ссылкой на Il Secolo XIX.

Отметим, что Дженоа под руководством Шевченко еще не выигрывала в Серии А и находится в зоне вылета с 11 очками – до спасительного 17 места 5 пунктов.

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