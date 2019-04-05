Шевченко и Ребров попали в неприятный рейтинг FourFourTwo

Бывшие нападающие Андрей Шевченко и Сергей Ребров оказались в сомнительной компании с Диего Форланом, Робиньо и другими звездами.

Британское издание FourFourTwo составило рейтинг из 11 иностранных звезд, которые не смогли проявить себя в АПЛ.

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В списке оказались бывшие нападающие Динамо и сборной Украины Андрей Шевченко и Сергей Ребров. Шева перешел в Челси за 43 млн евро, что стало клубным рекордом на тот момент, но не смог найти общего языка с Жозе Моуринью и Авраамом Грантом. Ребров, в свою очередь, не засветился в Тоттенхэме.

Также в рейтинг попали Диего Форлан, Робиньо, Брайан Руис, Томас Бролин, Йон-Даль Томассон, Жози Алтидор, Хуан-Себастьян Верон и Радамель Фалькао.

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