Журналист Игорь Цыганык рассказал о намерениях Андрея Шевченко и Сергея Реброва приехать на Родину.

"Мы общались с Ребровым, и он намерен вернуться по завершении контракта. Он ждет, когда завершится контракт, чтобы быть с народом Украины.

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Это касается Андрея Шевченко. Он планирует в ближайшее время приехать в Украину, имеет здесь гуманитарные фонды", – отметил Цыганык в авторской программе Цыганык Live.

Добавим, что длится уже 58-й день войны, которую российские оккупанты начали против Украины. ВСУ продолжают сдерживать соперника. Украинские футболисты и тренеры также пытаются помочь армии, в частности, организуют гуманитарную помощь и поставку всего необходимого для борьбы с фашистской нечистью.

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