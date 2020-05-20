Шевченко и его ассистенты в сборной Украины получат новые контракты

Тренерский штаб сборной Украины может остаться без кардинальных изменений даже после чемпионата Европы, который пройдет летом 2021-го.

Украинская ассоциация футбола хочет сохранить еще на один отборочный цикл тренерский штаб, который вывел сборную Украины на Евро-2020 с первого места, сообщает Sport Arena.

Шевченко озвучил следующую цель сборной Украины

По информации издания, главный тренер национальной команды Андрей Шевченко и его ассистенты получат от УАФ предложение продлить контракты на 2,5 года. То есть, до завершения чемпионата мира-2022 в Катаре.

Напомним, что нынешнее соглашение Андрея Шевченко истекает в июле 2020 года, оно было подписано до запланированного завершения Евро-2020. Однако, из-за пандемии коронавируса чемпионат Европы был перенесен на 2021.

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