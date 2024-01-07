Сборная Азербайджана приглашала на тренерский мостик двух украинских обладателей "Золотого мяча", утверждает Sportinfo.az.

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Первым предложение получил Шевченко. Вице-президент АФФА Эльшад Насиров лично настаивал на кандидатуре 47-летнего специалиста и провел с ним телефонный разговор. Впрочем, Шевченко отказался, поскольку готовится возглавить УАФ.

Затем АФФА обратилась к 71-летнему Олегу Блохину и также потерпела неудачу. Легенда украинского футбола не собирался возобновлять тренерскую карьеру, завершившуюся почти 10 лет назад, когда его уволило Динамо.

Напомним, в ноябре сборную Азербайджана покинул итальянец Джанни Де Бьязи, завершивший группу отбора Евро-2024 на предпоследнем месте.

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