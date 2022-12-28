Украинские обладатели "Золотого мяча" вошли в рейтинг 18 известнейших футболистов, становившихся политиками. Список формировало культовое издание FourForTwo.

Блохину отдали седьмое место с такой характеристикой: "Рекордсмен киевского Динамо и сборной СССР стал первым тренером, выведшим Украину на большой турнир. "Сине-желтые" вышли на ЧМ-2006, а тренер успевал избираться в парламент страны. В 1998-м в возрасте 60 лет Блохин был избран в партию "Громада", хотя в то же время оставался членом Коммунистической партии Украины. А еще говорят, что мужчины не могут работать в режиме многофункциональности".

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Шевченко посвятили пятую строчку и такой комментарий: "Шевченко занимался политикой еще футболистом, поддерживая Социал-демократическую партию Украины в конце 1990-х годов. Затем поддержал кандидата в президенты Виктора Януковича в 2004 году.

Поэтому неудивительно, что в 2012 году бывший нападающий снова устремился на политический ринг, сразу присоединившись к команде "Украина – Вперед!". После неудачи партии в 2012 году Шевченко не удалось получить место в парламенте, поэтому он вернулся в футбол, чтобы возглавить национальную команду".

Первое место рейтинга занял Джордж Веа, выигравший в 1995 году "Золотой мяч", а в 2017-м – выборы президента Либерии. Следует упомянуть еще одну экс-звезду Динамо – Каху Каладзе на четвертой строчке. Грузин провел яркую футбольную карьеру, а с 2017 года занимает должность мэра Тбилиси.

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