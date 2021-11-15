"Сейчас ни одной фамилии в Дженоа не обсуждается. Все, что там пишут – выдумки агентов. Шевченко будет делать ставку на квалифицированных футболистов, имеющих силы и интеллект для контроля игры. Контроль игры – это главная идея Шевченко. Сейчас у Дженоа какой-то содержательной игры нет .

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Шевченко хотелось бы взять хороших футболистов, желательно таких, которые уже адаптированы к Серии А. Которые могут дать результат сейчас. Но о трансферах можно будет говорить только в декабре. Я точно говорю, что сейчас ни одной фамилии новичка Дженоа нет. Ведется работа с теми футболистами, которые есть", – объяснил Цыганык в эфире Циганик LIVE.

Напомним, после 12-ти туров Серии А Дженоа расположилась над зоной вылета – 17-е место. Шевченко дебютирует в новой должности 21 ноября в поединке против Ромы.

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