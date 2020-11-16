Шевченко хотел вызвать Мудрика в сборную Украины – дебют хавбека Шахтера сорвался из-за дисквалификации
Журналист Игорь Цыганык рассказал шанс 19-летнего полузащитника Михаила Мудрик впервые одеть футболку национальной команды.
Главный тренер "сине-желтых" Андрей Шевченко был намерен усилить атакующую линию своей команды Михаилом Мудриком перед поединком Лиги наций против Швейцарии, сообщил журналист в своей программе Цыганык Live.
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Впоследствии выяснилось, что у 19-летнего хавбека есть дисквалификация, из-за которой он не смог бы сыграть в ключевом матче ЛН, поэтому Михаил не присоединился к национальной команде.
Напомним, Мудрик выступает на правах аренды за Десну, права на футболиста принадлежат Шахтеру. В нынешнем сезоне УПЛ игрок провел 6 матчей.
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