Главный тренер "сине-желтых" Андрей Шевченко был намерен усилить атакующую линию своей команды Михаилом Мудриком перед поединком Лиги наций против Швейцарии, сообщил журналист в своей программе Цыганык Live.

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Впоследствии выяснилось, что у 19-летнего хавбека есть дисквалификация, из-за которой он не смог бы сыграть в ключевом матче ЛН, поэтому Михаил не присоединился к национальной команде.

Напомним, Мудрик выступает на правах аренды за Десну, права на футболиста принадлежат Шахтеру. В нынешнем сезоне УПЛ игрок провел 6 матчей.

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