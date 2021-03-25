"Прежде всего, я бы сказал, что игра была солидной со стороны обоих соперников. У сборной Украины был хороший психологический фон. В связи с этим хотел бы похвалить тренерский штаб сборной Украины. У молодого главного тренера есть опытные помощники, которые очень тщательно разобрали игру французов.

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Схема 1-5-4-1 полностью себя оправдала. А при лучшей смелости можно было попытаться и выиграть этот матч. Видно было, что футболисты Динамо и Шахтера, которые вылетели из еврокубков, сумели забыть те поражения и полностью переключаться на матчи в сборной.

Важно, что у подопечных Шевченко не было боязни перед авторитетным соперником, даже после пропущенного мяча. Значит, анализ после поражения от французов 1:7 был сделан правильно. Наша команда продемонстрировала тактическую гибкость. Мы еще не можем играть с топ-сборными с позиции силы, поэтому, имея в запасе несколько вариантов игры, можно бороться с любыми соперниками, что и подтвердили "сине-желтые". Эта игра вселяет надежду не только на ближайшие два отборочных матча чемпионата мира, но и на предстоящий чемпионат Европы.

Верил ли Шевченко в победу, выпуская на поле лишь атакующих футболистов? Просто в обороне все было без ошибок, поэтому здесь можно было только за счет свежести в атаке попробовать что-то создать. Все было сделано правильно. Наставник хотел поймать самоуверенных французов на контригре", – сказал Ковалец в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, украинцы на выезде расписали боевую ничью с действующим чемпионом мира. Уже 28 марта на "сине-желтых" ожидает второй поединок квалификации ЧМ-2022 против Финляндии.

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