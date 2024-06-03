"Футбол в Украине развивается, несмотря на войну. Мы показываем, что Украину не сломать, что мы сильная футбольная нация. Наша сборная достигает успехов благодаря мотивации, воле к победе и поддержке болельщиков дома и за рубежом.

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Каждая победа страны – на поле или за его пределами – важна для украинцев, особенно для наших защитников на фронте. Футболисты об этом знают.

Мы едем на Евро-2024 с самой молодой командой. У каждого игрока есть особые навыки и стержень. Не хочу выделять кого-то конкретного, очень важно проявить себя командой.

Когда я получил предложение возглавить УАФ, то понимал, с какими вызовами столкнусь, при каких условиях придется развивать украинский футбол. Очень много трудностей из-за вопросов безопасности, авиаудары и ракетные обстрелы с российской стороны.

Но желание трансформировать украинский футбол сильнее этого всего. Хочется сделать свой вклад в будущее Украины", – сказал Шевченко в комментарии в комментарии Немецкому футбольному союзу перед очным матчем между сборными Украины и Германии.