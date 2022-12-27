Дженоа находится в поисках нападающего, который помог бы спасти команду от вылета.

Генуэзцы планируют солидно усилиться игроками Аталанты. Уже известно о переговорах по Миранчуку, но россиянин далеко не единственный кандидат на усиление команды Андрея Шевченко.

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По информации TuttoAtalanta, Дженоа также заинтересована в подписании Роберто Пикколи. Форварда признали лучшим молодым игроком Италии в 2021 году, но он не в состоянии навязать борьбу основным нападающим Аталанты.

Отмечается, что клуб из Бергамо может отдать 21-летнего итальянца в другую команду для получения стабильной игровой практики. Однако Дженоа – не единственный претендент на Пикколи. Также на Роберто претендуют Монца (борется за выход в Серию А) и Специя, за которую форвард выступал в прошлом сезоне (23 матча, 6 голов).

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