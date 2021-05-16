"Я никому не закрываю путь в сборную. Всегда ищу усиление игровой структуре команды. При этом кандидаты должны соответствовать уровню национальной сборной.

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К счастью, наша команда достаточно конкурентоспособна. У нас достаточно игроков, которые выступают на хорошем уровне в ведущих клубах. В целом, не исключаю появления новых лиц, но они должны завоевать свое место в окончательных списках.

У нас слаженная команда. Все будет зависеть от нашей готовности. На Евро мы постараемся установить очень высокую планку. Моя задача – убрать все минусы, которые не позволили бы команде выиграть. Но если матч проигран из-за того, что соперник играл сильнее нас, то это – футбол. Для меня и моей команды каждая игра на чемпионате Европы будет как финал, в котором мы должны побеждать", – цитирует Шевченко footboom.

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