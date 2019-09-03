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"Шевченко формирует характер сборной Украины", – тренер литовцев Урбонас

16:08 91 Читати українською
"Шевченко формирует характер сборной Украины", – тренер литовцев Урбонас
Андрей Шевченко / УАФ

Главный тренер сборной Литвы Вальдас Урбонас прокомментировал предстоящий матч отбора к Евро-2020 против Украины.

 

"Мы с нетерпением ждем будущих матчей. Наша команда настроена не уступить. Те очки, которые мы хотим взять, мы можем заработать нашими амбициями, агрессивностью и готовностью к полной самоотдаче.

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Мы видим характер нынешней сборной Украины, который формируется под влиянием тренера Андрея Шевченко. Они пытаются владеть мячом в любое время и в любом месте, играют комбинационно.

Украинцы провели очень успешный поединок с Сербией (5:0), в котором продемонстрировали просто потрясающую реализацию голевых моментов", – цитирует Урбонаса Команда№1.

Напомним, сборная Украины встретится с Литвой в матче квалификации к Евро-2020, игра состоится 7 сентября, начало в 19:00.

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Евро-2020 Литва - Украина Украина Украина Вальдас Урбонас Вальдас Урбонас Андрей Шевченко Андрей Шевченко
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