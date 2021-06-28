"Мне особо мотивировать футболистов не надо. В футболе ты постоянно должен доказывать. В футболе не бывает отпусков, проходных игр, проходных сезонов. Если ты снизил свой уровень, то из ведущего игрока сразу же превращаешься в посредственность.

Шевченко: Мы достигли результата – все остальное будет большим бонусом

Это все должны понимать и знать. Если ты хочешь быть хорошим игроком, если хочешь высоких результатов и достижений, если хочешь сделать свою карьеру успешной, ты должен каждый день себя заставлять", – цитирует Андрея Шевченко официальный сайт УЕФА.

Напомним, сборная Украины сыграет против Швеции во вторник, 29 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.

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