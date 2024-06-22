Президент Украинской ассоциации футбола был лаконичным, уложившись в два предложения.

Словакия – Украина – 1:2 – видео голов и обзор матча

"Поздравляю команду с победой! Сегодня мы были едины!" – написал Шевченко в соцсетях. Напомним, его дубль против Швеции принес Украине первую в истории победу на Евро, а теперь в статусе руководителя он пытается вести к новым успехам.

Впереди у команды Сергея Реброва последнее и самое тяжелое испытание в группе – Бельгия 26 июня. Победа над Словакией позволила набрать первые 3 очка и по крайней мере временно выскочить на вторую строчку квартета Е.

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